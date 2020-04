Adriano era uno de los delanteros más completos de la primera década del tercer milenio. Tenía potencia, físico y un disparo mortífero. En 2004 tenía 22 años y ya brillaba la Serie A, pero ganaría mayor fama a nivel mundial cuando gana la Copa América en Perú.

Se convirtió en figura del Inter de Milán y para muchos podría emular a su compatriota Ronaldo. La temporada 2004-2005 marcó 28 goles en 41 partidos en el Calcio.

Pero todo se derrumbó de golpe. El propio Javier Zanetti describió el momento en el que la gran figura de Brasil cambió drásticamente su vida.

"Adriano tenía un padre que le vigilaba mucho y lo mantenía en la raya. Sin embargo, a comienzos de temporada, ocurrió algo inimaginable. Recibió una llamada de Brasil. Le dijeron que su padre había muerto, es algo que te puede cambiar para siempre. Lo vi llorar, tiró el teléfono y comenzó a gritar que no era posible",

cuenta el jugador histórico del Inter.

"Sólo me sentía feliz bebiendo, todas las noches. Bebía todo lo que me ponían delante: vino, whisky, vodka, cerveza... mucha cerveza" Reconoció muy sinceramente hace años Adriano.

"Llegaba borracho los entrenamientos, me llevaban a dormir a la enfermería y decían a la prensa que sufría dolores musculares"

"Sólo yo sé cuánto sufrí. La muerte de mi padre me dejó un vacío enorme, acabé sintiéndome muy solo y me aislé cuando murió. Fue lo peor. Me vi solo, triste y deprimido en Italia, y es cuando empecé a beber" contó.

Y obviamente, este comportamiento errático afectó su carrera en el Inter: "No sabía cómo disimularlo, llegaba borracho por la mañana a los entrenamientos. Me presentaba aunque estuviese borracho del todo. Entonces me llevaban a dormir a la enfermería y decían a la prensa que sufría dolores musculares".

EL DATO

Adriano se retiró el 2016, jugando por el Miami United FC.