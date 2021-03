El "Cacique" Alexander Medina fue consultado sobre la posibilidad futura de dirigir a Boca o a River y destacó que los técnicos "siempre están preparados para lo que pueda venir". En declaraciones al programa Súper Deportivo, el entrenador uruguayo igualmente remarcó estar enfocado en Talleres de Córdoba y también habló sobre las afirmaciones que lo describen como el sucesor de Marcelo Gallardo.

El equipo de Medina venció 2 a 1 el pasado domingo a Boca en La Bombonera por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2021. Sobre el gran partido de Talleres, el uruguayo comentó: “Son partidos que reconfortan, que te hacen ver que estás por el buen camino porque ganarle a Boca y en su cancha, y jugando con autoridad y determinación, genera confianza; es una alegría por el resultado y el desarrollo del juego, donde hicimos un muy buen partido tanto individual como colectivamente, nos fuimos muy felices por jugar un buen partido. Estamos muy satisfechos con el juego que están mostrando los muchachos”.

Así vivió el partido Alexander Medina frente a Boca

Y agregó: “Se han ido muchos jugadores desde hace un año a esta parte pero el funcionamiento de Talleres no ha cambiado; cada uno conoce su rol dentro y fuera del campo, eso es fundamental. La forma y el resultado van de la mano, sin el resultado se va a perder confianza en la forma. De La Bombonera nos fuimos satisfechos porque el equipo fue superior de principio a fin”.

En Argentina muchos sostienen que es uno de los firmes candidatos a asumir en Boca en caso de que en este año renuncie o sea cesado Miguel Ángel Russo. Medina aseguró: “No tuve contacto ni con Boca ni con otra institución; yo estoy enfocado en Talleres, que nos tiene ocupados por tratar de ponernos en puestos de clasificación y lo que se viene en la Copa Argentina y Sudamericana”.

“No deja de ser un halago que se esté nombrando nuestro cuerpo técnico en una institución tan prestigiosa como lo es Boca, pero hoy no lo tenemos como objetivo en nuestra mente”, comentó el exdelantero que comenzó su carrera como entrenador en julio del 2016, asumiendo como DT de la Tercera de Nacional, equipo donde fue designado como técnico del plantel principal en diciembre del 2017. Al Bolso lo dirigió en la temporada 2018 y en junio del 2019 fue oficializado como entrenador de Talleres.

El uruguayo contestó si se considera preparado para asumir un desafío como River o Boca: “Los entrenadores todos los días tenemos desafíos importantísimos, porque debemos resolver problemas que se dan, tanto dentro de la cancha como de gestión; a partir de ahí hemos sorteado diferentes situaciones. Uno siempre está preparado para lo que puede venir, yo soy una persona que hace las cosas por convencimiento. Y cuando estoy convencido trato de convencer a los jugadores, este es un juego de convencimiento”.

“Cuando dé un paso a otro club es porque estoy convencido de que las cosas van a salir bien, cuando armo un equipo lo armo convencido que es el mejor equipo para ganar. A través de ese convencimiento trato de que los jugadores crean en esa forma, si me voy a otro club es porque voy a estar recontra convencido de que las cosas van a salir bien”, afirmó el "Cacique".

Al entrenador uruguayo también se le augura un posible futuro en River en caso de que Marcelo Gallardo decida no ser más el técnico del equipo Millonario y dé por finalizado su exitoso ciclo.

Medina conoce al entrenador argentino y relató: “Los grandes entrenadores a nivel mundial siempre son mirados como referencias para otros entrenadores, este caso no es la excepción. Da gusto ponerse a mirar los equipos que juegan realmente bien, lo conozco a Marcelo por haber compartido un año con él en Nacional en la temporada 2011/2012, yo como jugador y él en su primer año de entrenador. Hemos mantenido la relación y siempre es un entrenador de referencia”.

El DT de Talleres confesó: “Me da gusto que vaya evolucionando y creciendo como entrenador porque en aquel momento sabía que estaba delante de un muy buen entrenador pero realmente superó todas las expectativas. Lo que ha ganado en este corto lapso como entrenador ha sido muy importante”.

Medina volvió a remarcar que está enfocado en Talleres porque además no sabe cuándo Gallardo podría dejar River: “Puede que se quede toda la vida porque está muy cómodo”, comentó sonriendo el uruguayo, que también indicó que no le incomoda que lo comparen con el argentino ni que lo mencionen como su sucesor.

“No me molesta, pero preferiría seguir mi camino, marcar mi propio estilo e impronta. La comparación no me incomoda para nada, al contrario, es un elogio porque estamos hablando de uno de los entrenadores top a nivel mundial, es un elogio que se compare el juego de Talleres con el de River. Pero a mí me gusta hablar de mi equipo sin entrar en comparación. Si la gente o periodistas encuentran similitud con lo que hace River, bienvenido sea. Nosotros queremos forjar nuestro camino, después se verá qué depara el futuro”, comentó.

Profundizando sobre el gran juego de su equipo, Medina comentó que elige jugadores por genética y aptitudes físicas y futbolísticas: “Buscamos futbolistas rápidos con buena asociación, intensidad, despliegue y buen pie; y a partir de ahí nos gusta un juego dinámico, intenso, de una presión muy alta y tras perdida, siendo agresivos a la hora de recuperar y atacar los espacios, y después también tratar de ser un equipo versátil, que pueda hacerle daño a los rivales bajo cualquier situación: con jugadas elaboradas, con transiciones rápidas, contragolpe o balón parado, tratamos de tener una amplia gama en el ataque para no ser predecibles; es lo que intentamos contra cualquier rival y en cualquier campo”.

Por último, el uruguayo indicó qué razones encuentra para que haya logrado grandes triunfos ante equipos de un importante poderío a diferencia de otros encuentros donde Talleres partía como claro favorito: “¿Por qué mejores resultados contra Boca o River? Es un conjunto de cosas, estos equipos también salen al frente y dejan espacios, y también su forma de jugar nos cae mejor, hemos hecho buenos partidos contra Boca, River, San Lorenzo, Racing; hay motivación obviamente, porque son los partidos que a todos los jugadores les gusta jugar”.

“También son situaciones que se dan porque en otros partidos de este torneo no hemos tenido la contundencia y eficacia que merecíamos, pero sin duda que hay ciertas circunstancias en estos encuentros ante Boca o River que en otros no se dan, que tienen que ver con nuestro juego y el del rival, con la motivación, con la adaptación a los partidos. Los resultados marcan que esta clase de partidos nos caen bien”, señaló el uruguayo.

Y aseguró: “Nosotros somos un equipo de salir a jugar, de plantarnos alto, de disputar la posesión del balón, de jugar más en campo rival, y en estos partidos cuando los equipos rivales proponen algo similar es una batalla que se va dando y nosotros tenemos armas suficientes para hacer daño. Somos un equipo muy audaz, que toma riesgos; hay que tratar de buscarle la vuelta para tener una regularidad también con otro tipo de rivales”.