Todo indica que hoy se producirá el segundo capítulo del encuentro entre el padre de Lionel Messi, Jorge, y el titular del Barcelona, José María Bartomeu.

Pero a diferencia de la tendencia que se registraba ayer, que refería a la muy posible salida del futbolista, en estas horas se han producido algunos hechos que podrían marcar un cambio en la situación. Estas circunstancias han llevado a especular con que el rosarino estaría pensando en quedarse en la entidad azulgrana y terminar su contrato el 30 de junio de 2021.

Uno de los elementos a tener en cuenta es la declaración de su primo, Maximiliano Bianculli, que en declaraciones al diario TuttoSport manifestó: "Mi sensación es que su adiós al Barcelona no está tan claro; no estoy seguro ciento por ciento de que pueda irse".

Mientras tanto, el periodista Martín Arévalo, de TyC Sports, manifestó en ese medio: "Leo está evaluando seriamente seguir en Barcelona en 2021 e irse por la puerta grande al finalizar su contrato". Y agregó: "Hay un 90 por ciento de opciones de que Messi siga en Barcelona. Este jueves define lo define. Pero hay un nuevo escenario: existen chances concretas de que el mejor del mundo siga hasta junio de 2021 y cumpla su contrato. A esta altura lo está evaluando. Los dirigentes le pidieron por favor que se quede. Leo resolverá en breve. Y comunicará. Veremos cómo termina”.

Lo cierto es que hoy volverá a producirse otra reunión entre los mismos protagonistas, siempre con el futbolista a la expectativa de su resultado. El jugador, que no se presentó a realizarse los análisis de coronavirus y que no concurrió a los entrenamientos del plantel en esta semana, podría definir en esta jornada su continuidad o no del club en el que jugó siempre en su carrera profesional.