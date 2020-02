Jorge Amor Ameal, el presidente de Boca Juniors, cuestionó hoy duramente al empresario Christian Bragarnik al señalar que "no puede ser el dueño del fútbol" en el país y advirtió que "cuando volvamos a la AFA (tras el posible fin de la Superliga) esto no puede existir más".



Entrevistado por TyC Sports, Ameal fue consultado sobre Bragarnik -representante del mediocampista boquense Iván Marcone- en relación a los negocios del empresario con el ex presidente de Boca, Daniel Angelici, y definió: "Con Marcone todo bien, con Bragarnik todo mal".



"Es imposible lo que está pasando, no puede ser el dueño del fútbol. Bragarnik estuvo en el sorteo de la Copa América en Paraguay", argumentó.



"No sé por qué estaba, no sé qué hacía ahí, ese ceremonia era sólo para dirigentes. A mí no me representa. ¿Alguien me lo puede explicar?", sostuvo el máximo dirigente del Xeneize.



"No me parece bien que pase esto. Él representa jugadores, representa técnicos, representa equipos y hasta hace operaciones... ¿Quién es Bragarnik? ¿Dónde jugó? No me parece correcto. Cuando volvamos a AFA (tras el posible fina de la Superliga en junio próximo) esto no puede existir, no va a pasar más", cerró Ameal.

Fuente: Agencia Télam