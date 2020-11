Olímpico consiguió un amplio triunfo sobre Atenas en el primer turno de la jornada. El Negro bandeño se impuso por 115-58, consiguiendo así su cuarta victoria de la temporada para engrosar su registro a 4-2 en la Conferencia Norte.

Lisandro Rasio fue el máximo destacado del encuentro con 18 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias en apenas 16:13 minutos, para arrojar 32 de valoración. También hay que destacar al joven Luciano Cáceres con 20 puntos y un impresionante 6/7 en triples.

Federico Grun (16 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias), Gastón Whelan (13 unidades, 6 rebotes y 4 asistencias) y Eric Flor (13 tantos) fueron los otros valores de buen aporte en el elenco dirigido por Leonardo Gutiérrez.

En Atenas, que tras este resultado quedó con récord de 2-4, Tomás Rossi fue lo mejor a nivel estadístico con 15 puntos; mientras que Matías Martínez y Máximo Araujo fueron los otros dos jugadores del Griego que llegaron a doble dígito de anotación (13 y 11 respectivamente).

🏀 La diferencia de 57 pts en la derrota de @Atenas_oficial ante Olímpico (115-58), es la más amplia que sufrió el equipo cordobés en la historia de la @LigaNacional. La anterior era de 34 (49-83 vs Gimnasia LP en 03/04 y 63-97 vs Gimnasia C en 12/13). #LigaNacional