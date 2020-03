Andrés Fassi aseguró que el martes solicitará que se interrumpa la Copa Superliga. “Pediremos que se pare el fútbol. No es positivo en ningún aspecto seguir jugando. Por lo menos suspender y ver en 10 días qué es lo que pasa”.



El presidente de Talleres destacó que “el equipo se presentará, porque es lo que se decidió en la Liga, y tomará todas las medidas que solicitó el departamento médico”. Además, sobre la reunión en AFA, agregó: “Si no hacemos diagnósticos a fondo y tampoco estamos unidos, esto será muy difícil”.



Con respecto a su postura, Fassi fue contundente. “El lunes a la mañana me reúno con Tapia (Claudio) y por la tarde con Tinelli (Marcelo) para darles mi punto de vista, que es muy distinto a lo que se definió. Quiero aportar para mejorar nuestro fútbol, aunque a veces no tenga mucho eco”, manifestó.