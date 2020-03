Germán Delfino confirmó la suspensión entre River vs Atlético Tucumán

Finalmente, River vs. Atlético Tucumán quedó suspendido por decisión del club, que el día viernes por la noche cerró sus puertas por prevención del coronavirus y no las abrirá hasta una nueva orden. Por eso, fue imposible que se dispute el partido por la Copa de la Superliga, al negarse a presentarse.

A partir de esto, la delegación del club norteño se dirigió con la utilería y el vicepresidente, Enrique Salvatierra, donde intentaron ingresar al vestuario pero no se lo permitieron. Por eso mismo, debieron esperar a la llegada de Germán Delfino para que se dé por terminado el asunto y se libre un acta.

Acompañado por una escribana, el árbitro intentó ingresar a la institución y al no ser permitido, se le tomaron los datos para ser entregados a las autoridades, en este caso de la Superliga. A partir de allí, la misma será entregada al Tribunal de Disciplina, que actuará en contra del club de River.

"Es la primera que me pasa una cosa así. Nos presentamos en el horario oficial y ante la situación que el club tiene cerrada las puertas, procedimos a hacer el acta con la escribana. Es una cuestión administrativa, iremos a hacer el informe y después pasará al Tribunal de disciplina", expresó Delfino en una conferencia de prensa improvisada.

"No se puede ingresar al estadio y lo mismo a la gente de Atlético Tucumán. Está todo en el acta, es innecesario que el plantel de Atlético se haga presente, pero si necesitamos conocer a los titulares para presentar la planilla oficial en el Comet". agregó el árbitro, que no opinó sobre la decisión de jugar o no: "Esas cuestiones personales escapan a ese análisis".