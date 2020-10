El fútbol continúa siendo una muestra del racismo reinante en nuestra sociedad. Luego del triunfo del Barcelona frente al Ferencvaros de Hungría en el inicio de la Champions, le tocó a la joven promesa del conjunto catalán, Ansu Fati.

El diario ABC difundió la crónica de su periodista Salvador Sostres: " Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: «¡Agua, agua!», anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio".

La reacción de Griezmann ante semejante párrafo no se hizo esperar: en sus redes sociales fue categórico a la hora de remarcar el dislate racista: "Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación", ha escrito el delantero francés.

El tuit de Griezmann tuvo una repercusión espectacular en las redes sociales y en apenas 40 minutos tuvo más de 1.200 respuestas, casi todas ellas aplaudiendo la defensa del jugador francés al canterano del Barça.