Arranca el Mundial Sub 20 y lo podrás ver por Canal 10

Este sábado 20 de mayo comienza el Mundial Sub 20 Argentina 2023 que se extenderá hasta el 11 de junio.

El certamen se podrá ver por la pantalla de Canal 10.

El partido inaugural no tendrá al equipo local, sino que habrá dos cruces al mismo tiempo: Guatemala vs. Nueva Zelanda, por el grupo A, y Estados Unidos vs. Ecuador, por el B.

Ambos arrancarán desde las 15.00.

Partidos de Argentina

La Albiceleste integra el grupo A con Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda

El mismo sábado a las 18.00 recibirá a Uzbekistán en Santiago del Estero.

El martes 23 se medirá con Guatemala a las 18.00.

El viernes 26 se enfrentará con Nueva Zelanda a las 18.00.