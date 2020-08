El US Open, segundo Grand Slam de un año signado por la pandemia de coronavirus, se jugará desde mañana lunes en Nueva York con el serbio Novak Djokovic como gran atracción de un torneo erosionado por la ausencia de colosos como el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.



Seis tenistas argentinos competirán en singles: Diego Schwartzman, Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Federico Delbonis, Federico Coria y Leonardo Mayer, mientras que Horacio Zeballos lo hará en el cuadro de dobles.



La pandemia que mantiene en vilo al planeta y forzó la interrupción del tenis durante cinco meses provocó que este año únicamente se jugara un Grand Slam previo, el Abierto de Australia que ganó Djokovic. Wimbledon fue cancelado y Roland Garros, pospuesto de mayo a septiembre.

El US Open, en cambio, mantuvo su fecha, aunque perdió a sus dos últimos campeones: Nadal en el cuadro masculino y la canadiense Bianca Andreescu en el femenino.



Las ausencias de Nadal, por temor a la situación sanitaria que generó la pandemia, más la de Federer, lesionado y con fecha de retorno para 2021, sumadas a las deserciones notorias en el cuadro de damas, desde la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty y otras cinco de las 10 mejores del ranking, modificaron el escenario de la edición 2020, que además hoy sumó una baja por el positivo del francés Benoit Paire.



El US Open comenzó a tomar color el jueves último con el sorteo del cuadro principal que arrojó distintas dificultades para los argentinos, en una delegación encabezada por el "Peque" Schwartzman, actual número uno de Sudamérica.



Schwartzman (13), noveno cabeza de serie, enfrentará en la primera ronda al británico Cameron Norrie (77) y si lo pasa se cruzará contra el rosarino Coria (103), quien se medirá con el taiwanés Jason Jung (120) en su segunda incursión en un cuadro principal de un Grand Slam, tras el abierto de Australia en este año.



El bahiense Pella (35), por su parte, jugará en la ronda inicial ante el estadounidense J.J.Wolf (143) y si como se supone lo vence irá luego ante un español: Feliciano López (56) o Roberto Carballes Baena (98).



El correntino Leonardo Mayer (118) tendrá un debut muy complicado ante el sacador canadiense Milos Raonic (30), finalista el sábado último en Cincinnati, y si logra salir airoso, algo poco probable por la realidad de uno y otro, le tocaría otro canadiense, Vasek Pospisil (92) o el alemán Philip Kohlschreiber (74).



Más difícil que al "Yacaré" le tocó a otro campeón de Copa Davis, el azuleño Delbonis (78), quien debutará nada menos que ante el finalista de la edición del año pasado, el ruso Daniil Medvedev (5).

Al ganador lo espera en segunda ronda el serbio Laslo Djere (80) o el australiano Christopher O'Conell (115).



El cordobés Londero (62), por último, tendrá un rival difícil en la ronda inicial, el ruso Evgeny Donskoy (114) y si avanza se cruzará con el croata Borna Coric (27) o el español Pablo Andújar (53).



En el cuadro de dobles, el marplatense Zeballos (4) y su compañero, el catalán Marcel Granollers (16), asumirán un debut complejo ante la pareja conformada por el brasileño Bruno Soares (25) y el croata Mate Pavic (15).

En el caso de salir airosos, Zeballos y Granollers enfrentarán en la siguiente ronda a los estadounidenses Jack Sock (126) y Jason Withrow (74) o a la pareja compuesta por el pakistaní Aisam Ul Haq Qureshi (50) y el inglés Dominic Inglot (53).

El argentino, de 35 años, y el catalán, de 34, conquistaron este año el Argentina Open y el ATP 500 de Río de Janeiro, ambos sobre polvo de ladrillo, y la semana pasada en cemento llegaron hasta los cuartos de final en Cincinnati.



Candidatas y candidatos

Entre los favoritos al título, Djokovic, reciente campeón en Cincinnati e invicto en los 23 partidos que jugó este año (conquistó la ATP Cup, Australia y Dubai), comenzará con el bosnio Damir Dzumhur (107) y el segundo cabeza de serie, el austríaco Dominic Thiem (3), lo hará frente al español Jaume Munar (104).



En damas, la máxima favorita será la checa Karolina Pliskova (3), quien debutará ante la ucraniana Anhelina Kalinina (145) y la segunda sembrada, la estadounidense Sofia Kenin (4), enfrentará en la ronda inicial a la belga Yanina Wickmayer (146).



La gran atracción será la estadounidense Serena Williams (9), quien debutará ante su compatriota Kristie Ahn (97) en el inicio de un camino en el que pretende conquistar su 24to. título de Grand Slam y así igualar el record en poder de la australiana Margaret Court.



El US Open celebrará una edición especial en una "burbuja" sanitaria instalada en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, en el barrio neoyorquino de Queen's, bajo un estricto protocolo anti-coronavirus como parte de las medidas de prevención.