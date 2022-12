Atenas cerró el año con una derrota ante Argentino de Junín en el Cerutti

Negado con el aro, así fue el inicio del partido para Atenas. Mientras que Argentino no fue mucho más pero sí sacó ventaja de eso y promediando la mitad del cuarto ya ganaba 11 a 1. Lo que siguió tampoco fue bueno por ambos lados, no fueron claros en ataque y no se vio un buen juego. El parcial fue 8 a 16 para la visita.

En los segundos diez, los de Junín siguieron controlando el juego con un ataque más ordenado y colectivo. El Griego siguió sufriendo la poca efectividad y los arrestos individuales tampoco ayudaron. Restando 1:47, Argentino sacó 22 de ventaja, máxima del momento. (18-40).

Todo lo que siguió fue igual, la ventaja se mantuvo, hasta por momentos se estiró y no hubo ningún tipo de reacción por parte de Atenas. Argentino dominó de punta a punta, sin sobresaltos.

Para el Griego vendrá un período de replanteos y de búsqueda de una identidad que lo saque del fondo de las posiciones, ya que cierra el año sin triunfos como local, jugó 9 y los perdió a todos. Solo rescató un triunfo en 15 encuentros frente a Unión en Santa Fe.

El próximo partido será el 10 de enero 2023 frente a Obras en condición de visitante. Por su parte, Argentino de Junín sigue su gira por Córdoba enfrentando a Instituto el próximo sábado y completa el lunes contra Independiente de Oliva.

Síntesis

Atenas 74: Alejandro Konsztadt 8, Federico Mariani 13, Dominique Morrison 6, Fabian Jaimes 3, Deión McClenton 5 (FI), Omar Cantón 26, Máximo Araujo 6, Guillermo Díaz 3, Máximo Lomello 0, Jeronimo Maidana 0, Matías Stanic 4, Erick Mecías 0. DT Sebastián González.

Argentino 86: Jeremías Sandrini 5, Jonatan Slider 19, Juan Cangelosi 9, Marlon Díaz Miranda 7, Marcellus Garrick 11 (FI), Santiago Capelli 0, Fabio Vieta 5, Augusto Gennero 0, Agustín Facello 3, Lautaro Mare 6, Joaquín Ríos 7, Enzo Filipetti 14. DT Eduardo Japez

Parciales: 1) 8-16 (8-16), 2) 24-40 (16-24), 3) 48-62 (24-22), 4) 74-86 (26-24).

Estadio: Polideportivo Carlos Cerutti.