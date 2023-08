Athletic Campeón, un grito que esperó 12 años

Córdoba Athletic logró su 17° título. Su última coronación fue en 2011.Urú Curé fue un gran subcampeón, que luchó hasta el final.

Urú Curé 23

Mauro Palacios (Fidel Constantino), Agustín Acosta, Horacio de la Mota (Nicolás Achilli); Tomás Baudino (Julián Conti), Juan Cruz Cignetti; Gaspar Oberti, Santiago Grippo (Alvaro Aguilar ), Francisco Abrile; Juan Ignacio Bernardini, Felipe Oviedo; Eugenio Achilli, Felipe Luque Putero (Francisco Susperregui), Facundo Lanzarini, Santiago Cravero, Jerónimo Losada.Reservas: Vicente Pezzutti, Nicolás Oria.Entrenador: Guillermo Rojo

Córdoba Athletic Club 26

Gonzalo Bazán Gargallo (Luciano Gabellieri), Santos Juárez Estrada (Leonel Oviedo), Exequiel Leonangili (Cristian Antoncic); Omar Gutiérrez (Federico Rodríguez), Rogelio Quiroga (Lucio Willington) ; Luciano Keller (Joaquín Achaval), Valentín Cabral, Genaro Fissore(Genaro Keller); Agustín Moyano, Augusto Guillamondegui (c); Laureano Chalub (Juan Cruz Aquines ), Tomás Bocco, Facundo Moll, Ignacio López, Tomás Caffaratti. Entrenador: Hernán Bustos.

PT: 3′ try de Quiroga y conversión de Guillamondegui (CAC), 12′ penal de Losada (UC), 21′ try penal (UC), 37′ penal de Guillamondegui (CAC). Parcial: Urú Curé 10 – 10 Córdoba Athletic Club

ST: 5′ penal de Guillamondegui (UC), 10′ try de Susperregui y conversión de Losada (UC), 14′ try de Moyano (CAC), 19′ penal de Losada (UC), 22′ penal de Guillamondegui (CAC), 27′ penal de Losada (UC), 32′ try de Aquines (CAC).

Expulsado: PT, 40′ Oviedo (UC).

Amonestados: PT, 19′ Moll (CAC), 24′ Quiroga (CAC), 25′ Gabellieri (CAC).

Arbitro: Eugenio Morra.

Cancha: Alta Gracia Rugby Club.