Athletic y Urú Curé jugarán la final del Top 10 de Primera División Daniel "Mula" Gayraud

En una semifinal marcada por el viento y ante una multitud que copó el Alta Gracia Rugby Club, Córdoba Athletic derrotó 19-13 a Jockey Club Córdoba y clasificó a la final del Top 10 de Primera División del rugby cordobés.

Su rival en la final saldrá del choque entre Urú Curé y San Martín, que jugaban a continuación en el mismo escenario.

Jockey CC 13

Agustín Peralta, Ignacio Palomeque, Francisco Etchegorry; Santiago Toya, Lautaro Ramirez; Lázaro Cugat, Francisco Toya (c), Patricio Molina; Nicolás Viola, Pedro Yapur; Matías Fischer,Julio Deheza, Gonzalo Masin, Marino Muñoz, Julián Viola.

Cambios: ST, 8m Leandro Nasiff por Palomeque y Augusto Cugnini por Molina; 9m Jerónimo Carballo por Muñoz; 14m Octavio Filippa por Etchegorry y Efraín Elías por Ramírez; 16m Marcelo Blanco por Nicolás Viola y Felipe Mallía por Julián Viola; 30m Facundo Díaz por Peralta.

Entrenador: Santiago Fernández.

Córdoba Athletic Club 19

Gonzalo Gargallo, Santos Juárez, Exequiel Leonangili; Omar Gutiérrez, Rogelio Quiroga; Luciano Keller, Valentín Cabral, Genaro Fissore; Agustín Moyano, Augusto Guillamondegui (c);Laureano Chalub, Tomás Bocco, Facundo Moll, Ignacio López, Facundo Villalba.

Cambios: al comenzar el ST, Leonel Oviedo por Juárez y Lucio Willington por Gutiérrez; 8m Luciano Gabellieri por Gargallo y Joaquín Achaval por Luciano Keller; 17m Juan Cruz Aquines por Villalba; 24m Cristian Antoncic por Leonangili; 27, Federico Rodríguez por Quiroga.

Entrenador: Hernán Bustos.

PT: 3m penal de J. Viola (JCC); 6m penal de Guillamondegui (CAC); 34m penal de J. Viola (JCC). Parcial: Jockey CC 6 – Córdoba Athletic Club 3.

ST: 9m penal de Guillamondegui (CAC); 14m penal de Guillamondegui (CAC); 16m try de López y conversión de Guillamondegui (CAC); 30m penal de Guillamondegui (CAC); 35m try de Cugnini convertido por Mallía (JCC).

Amonestado: PT, 36m Molina (JCC). ST, 23m Bocco (CAC).

Arbitro: Tomás Ninci. Asistentes: Carlos Prieto / Octavio Damia.

Cancha: Alta Gracia RC.

Alta Gracia le sienta muy bien a Urú Curé. En esta tierra se coronó en 2019 y esta tarde superó a San Martín por un claro 37-10 y pasó a la final del Top 10 de Primera División Daniel «Mula» Gayraud, Copa Brubank.

El sábado 12 de agosto, también en Alta Gracia, se disputará la gran final entre Urú Curé y Córdoba Athletic.

Urú Curé 37

Mauro Palacios, Agustín Acosta, Horacio de la Mota; Tomás Baudino, Juan Cruz Cignetti; Gaspar Oberti, Julián Conti, Francisco Abrile; Juan Ignacio Bernardini, Felipe Oviedo; Eugenio Achilli, Felipe Luque Putero, Facundo Lanzarini, Santiago Cravero, Jerónimo Losada.

Cambios: ST, 8m Santiago Grippo por Conti; 13m Nicolas Achilli por De la Mota; 28m Marcelo Oyola por Palacios y Alvaro Aguilar por Cignetti; 31m Vicente Pezzutti por Bernardini; 31m Nicolás Oria por Oviedo; 33m Francisco Susperregui por Cravero; 37m Francisco Chavero por Acosta.

Entrenador: Guillermo Rojo

San Martín 10

Agustín Amantini, Isaac Bravo, Rodolfo Rivadeneira; Maximiliano Avaca, Alexis Barrera;Diego Beletti (c), Nahuel Menta, Joaquín Morosan; Ayrton Romagnoli, Gaspar Russo;Joel Cecere, Agustín Ludueña, Augusto López Frossasco, Juan Cruz Bertero, Emanuel Ludueña.

Cambios: PT, 30m Santiago Contar por Amantini; 12m Mainque Peralta por Romagnoli; 28m Lautaro Oliveros por Cecere, Marcos Soraire por Barrera y Agustín Mana por Contar; 31m Pedro Cornaglia por Ludueña.

Entrenador: Luis Russo.

PT: 12m penal de Russo (SM), 23m try de Eugenio Achilli convertido por Losada (UC).

Parcial: Urú Curé 7 – 3 San Martín.

ST: 6m try de Conti convertido por Losada (UC), 17m penal de Losada (UC), 19m try de Cravero convertido por Losada (UC), 22m penal de Losada (UC), 27m try de Luque Putero convertido por Losada (UC), 32m try de Bertero convertido por Russo (SM), 39m penal de Losada (UC).

Amonestados: PT, 30m Russo (SM), ST, 20m Ludueña (SM).

Arbitro: Juan Pablo Chumbita. Asistentes: Agustín Altabe/Abel Turek.

Cancha: Alta Gracia Rugby Club.

Vía: PRENSA UNION CORDOBESA DE RUGBY