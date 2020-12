El Atlético de Madrid, con un doblete de Luis Suárez y un tanto de Diego Costa, se impuso este sábado al Elche (3-1) en el Wanda Metropolitano en la decimocuarta jornada de La Liga, en la que los de Simeone supieron desarticular la defensa del equipo conducido por Jorge Almirón para regresar a la cima de la tabla de posiciones.

Doblete de Luis Suárez en la victoria de Atlético Madrid - ESPN Video



Los dirigidos por Diego 'Cholo' Simeone mandaron en los primeros 45 minutos, aunque con dificultades para crear ocasiones ante un Elche bien plantado. El local tuvo paciencia, y no se desesperó después de ver cómo el réferi, que señaló penal en el minuto 2 por infracción de John sobre Luis Suárez, rectificaba su decisión y anulaba la pena máxima, según indicó DPA.



Pero Elche no renunció al ataque y buscó golpear por medio de Lucas Boyé, el único hombre liberado de las tareas defensivas, pero no puso en demasiados apuros a Oblak. A falta de cinco minutos para el descanso, Trippier envió un centro para Suárez, que tras un gran desmarque y en una jugada de nueve puro, solo tuvo que empujarla para acabar con su sequía de tres partidos sin marcar.



El tanto despertó el hambre del uruguayo, que nada más reanudarse la contienda completó su doblete; Carrasco se deshizo de Barragán y puso un centro al segundo palo que lo encontró el uruguayo para convertirse en uno de los dos máximos goleadores de la LIga.



Sin embargo, el tanto de Lucas Boyé, que recortó distancias con un tanto de cabeza tras un tiro de esquina y la lesión de Joao Félix trastocaron la 'paz' de los “rojiblancos”.



De hecho, el delantero argentino obligó a actuar, solo unos minutos después, a Oblak con una volea a la media vuelta.



Por su parte, el recambio del portugués, Diego Costa, el que se encargase de terminar con la incertidumbre al provocar un penalti pitado a Marcone.



Desde los 11 metros, el brasileño naturalizado español no falló y cerró la goleada de los de Simeone, que regresan a la cabeza de la tabla. Los de Almirón, por su parte, arrastran siete partidos sin ganar.