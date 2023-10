Barracas Central lo dio vuelta y se impuso a Colón por la octava fecha de la Zona A

Para el "Sabalero" abrió el marcador Tomás Galván, a los 14 minutos de la primera etapa, mientras que para el "Guapo" anotaron Alexis Domínguez y Carlos Arce, a los 17 y 36m. de la segunda etapa, respectivamente.

La victoria dejó a Barracas en la decimosegunda posición con 10 puntos, en tanto que Colón se mantiene con 13 y en el cuarto lugar.

El conjunto visitante comenzó el encuentro manejando la pelota con buena circulación, controló el trámite del juego y fue el que propuso desde lo futbolístico para buscar el arco rival.

La propuesta siempre ofensiva del entrenador Néstor Gorosito le permitió al "Sabalero" abrir el marcador con el tanto de Galván a los 14 minutos, luego de un rebote y una habilitación exquisita de Rubén Botta.

Barracas, por su parte, no pudo encontrarle la vuelta a lo que hizo en cuanto a la producción de juego y le costó generar situaciones en ataque.

Colón, con el correr de los minutos, bajó un poco la intensidad y le cedió la pelota a su rival, que no tuvo ideas para llegar al empate.La única clara del "Guapo" la tuvo a los 47 minutos, luego de un centro de la izquierda que le quedó a Peinipil que cabeceó sin marca y la pelota salió lejos del arco.

El equipo del DT Sergio Rondina salió con otra mentalidad, se paró en campo contrario y a los 7m. Rodrigo Insúa sacó un remate potente desde afuera del área que obligó a Chicco a reaccionar con una volada espectacular para mantener su valla en cero.

El hecho de verse obligado a buscar la igualdad hizo que el local descuidara la zona defensiva, situación que Colón trató de aprovechar para salir de contra y así aumentar la diferencia, aunque no estuvo fino en la definición.

Con el partido planteado de esta manera, el "Guapo" logró el empate tras un centro desde la derecha que bajó Brian Calderara de cabeza, para que Alexis Domínguez definiese con clase ante la resistencia de Ignacio Chicco.

El empate le dio otra impronta al encuentro: Barracas tomó mayor confianza y se adelantó en el campo para meter a Colón en su propio arco. Una jugada preparada de tiro libre le dio el triunfo al elenco local, con un golazo de Carlos Arce que definió de primera para darle el triunfo a su equipo, que hizo todo para quedarse con los tres puntos durante la segunda etapa.

En la próxima jornada (9na.) Barracas Central visitará a Independiente, mientras que Colón recibirá a River Plate.

Síntesis

Barracas Central: Andrés Desabato; Mauro Peinipil, Francisco Álvarez, Juan Ignacio Díaz, Rodrigo Insúa; Siro Rosané; Carlos Arce, Facundo Mater, Iván Tapia, Brian Calderara; Alexis Dominguez. DT: Sergio Rondina.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Emmanuel Más; Favio Álvarez, Stéfano Moreyra, Tomás Galván, Rubén Botta; Damián Batallini y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Gol en la primera parte: 14m. Galván (C)Goles en la segunda parte: 17m. A. Domínguez (BC); 36m. C. Arce (BC).

Cambios en el segundo tiempo; antes del inicio, Nicolás Capraro por Rosané (BC) y Baldomero Perlaza por Alvarez (C); 22m. Santiago Pierotti por Abila, Javier Toledo por Galván y Jorge Benítez por Botta (C); 29m. Rafael Delgado por Mas (C); 37m. Nicolás Tolosa por Calderara y Maximiliano Puig por Tapia (BC); 39m. Bruno Sepúlveda por A. Domínguez y Maximiliano Rondina por Mater (BC).

Amonestados: C. Arce (BC) Batallini (C)

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Huracán (Local Barracas Central)

Fuente: Télam