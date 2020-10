Se acerca el momento de la definición de la Basketball Champions League Americas y ya Flamengo y Quimsa calientan los motores.

Los santiagueños llegaron tras ganarle a San Lorenzo en el tercer juego de semifinales y ahora quieren dar otro golpe para quedarse con el título.

La palabra del cordobés Franco Baralle: "Me costó al principio porque fue raro jugar después de tanto tiempo. Fue una alegría enorme desde que me anunciaron que jugaría en este club porque esta final significa mucho para Quimsa, para la ciudad y es algo que no pasa todos los días". "Es un grupo muy unido, se mantuvo la base del año pasado, más algunos extranjeros, se completó bárbaro. A simple vista te das cuenta cuando hay buenas personas. Ahora no hay tiempo para angustiarse ni deprimirse, porque se viene la final, que es única y la más importante. Ojalá que después del partido podamos estar festejando".