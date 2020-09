En las últimas horas trascendió que el club atlético Belgrano está haciendo gestiones para contratar al volante formoseño Gervasio Núñez, actualmente sin club, de último paso en Central Córdoba de Santiago del Estero.

Tras la contratación del arquero, ex All Boys, Nahuel Losada, el club de Alberdi aspira a incorporar a un mediomcapista. Altas fuentes vinculadas a la entidad reconocieron las gestiones aunque admitieron que todavía no se han producido novedades al respecto.

Núñez inicio su carrera en Rosario Central y en nuestro país jugó en Quilmes, en Sarmiento de Junín, en Atlético Tucumán y en el equipo santiagueño. También suma experiencia en el fútbol europeo.

Belgrano ya cuenta con Wilfredo Olivera como refuerzo en la zaga central ante la partida de Rodrigo Erramuspe. En pleno periodo de pandemia también se produjo la salida de la entidad de Gabriel Peñalba, pero en este caso por una decisión personal para retirarse de la actividad profesional.