Luciano Benavides, el piloto salteño de 25 años, abandonó este martes el Rally Dakar 2021 por una caída durante el transcurso de la novena etapa y fue hospitalizado con una lesión en el hombro derecho, según informaron los organizadores de la carrera que se desarrolla en Arabia Saudita.

Se accidentó con su moto a la altura del kilómetro 242 del parcial de hoy, realizado en círculo con partida y llegada en la ciudad de Neom, y fue trasladado en helicóptero a un centro de asistencia en Tabuk, situado a unos 230 kilómetros al sudeste de ese lugar.

Al término del octavo parcial celebrado el lunes, Luciano Benavides (Husqvarna) marchaba décimo en la clasificación general y mantenía la expectativa de lograr su mejor actuación en cuatro participaciones en la carrera más extrema del mundo.

El corredor del equipo Rockstar Energy Husqvarna debutó en la edición 2018 con un abandono en la décima etapa, fue noveno al año siguiente y sexto en el Dakar 2020.

Por otra parte, su hermano Kevin (Honda) se impuso en la etapa de este martes sobre el líder de la clasificación general de motos, el chileno José Cornejo (Honda), y ascendió del quinto al segundo lugar en la tabla acumulada.

Kevin Benavides cubrió los 579 kilómetros del parcial con un tiempo de 4 horas, 49 minutos y 15 segundo, lo que le permitió descontarle 1m.34s. al piloto trasandino, que ahora lidera con ventaja de 11m.24s. a falta de tres etapas para el cierre de la competencia.

La victoria de hoy le permitió a Kevin, el mayor de los hermanos (29 años), alimentar el sueño de ganar su primer Dakar luego de clasificarse cuatro (2016), segundo (2018), quinto (2019) y decimonoveno (2020) en sus anteriores actuaciones.

El australiano Toby Price (KTM), que venía segundo en la general, también se cayó de su moto y fue derivado al mismo hospital que Benavides.

Después de la épica etapa 8, que completó en el segundo lugar con un parche en la rueda trasera, el australiano se cayó en el kilómetro 155 del tramo de velocidad y sufrió traumatismos en el brazo y el hombro izquierdo.

En cuatriciclos, la novena etapa fue para el chileno Giovani Enrico (Giovani Enrico Team), seguido por el francés Alexander Giraud (Team Giraud), y tercer arribó el lobense Manuel Andujar (7240 Team), que continúa como líder en la general.

En autos, el francés Stephane Peterhansel (Mini), se quedó con la etapa y de esa manera se mantiene en la cima de la clasificación general.

Mañana se disputará el décimo segmento que unirá Neom y Al'Ula, con un recorrido de 583 kilómetros (342 cronometrados).

