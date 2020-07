Puede decirse que la buena fama de Marcelo Bielsa no está acompañada de una catarata de títulos. Sus logros no han sido muchos en sus 30 años de trayectoria, en los que salió campeón con Newell's Old Boys, dos veces; con Vélez Sársfield, con la selección preolímpica de Argentina y con la selección Argentina en los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas.

A propósito de esta vuelta olímpica, a Bielsa le preguntaron por sus logros, y respondió: "Eso claro que me da alegría, pero si usted hace los porcentajes. Yo hace 30 años que hago esto, y haber incluido esto no cambia muchos los porcentajes desfavorables que yo tengo".

El entrenador rosarino, que mañana cumplirá 65 años, debutó como entrenador en Newell's Old Boys, Atlas y América de México, Vélez Sársfield, Espanyol de Barcelona, y luego continuó su carrera en la selección argentina, selección de Chile, Athletic Bilbao, Olympique de Marsella, Lille y Leeds.

Según versiones periodísticas, Leeds le ofrecería un contrato hasta junio de 2022 a cambio de 10 millones de dólares por temporada.