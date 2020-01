Claudio Paul Caniggia, el ex ídolo de la Selección, dialogó este martes con Fox Sports y analizó las exigencias de los hinchas con la albiceleste.

"Somos un país donde no vale salir segundo. El jugador argentino tiene esa fuerza interior y esas ganas de ganar siempre, pero a veces no salen bien las cosas y el otro equipo juega mejor que vos en una final y te puede ganar, pero es un gran mérito", expresó el "Pájaro".

"No se puede estar criticando siempre, hay que bajar un cambio o dos", destacó.

Luego se refirió al entrenador Lionel Scaloni y a sus expectativas para la Copa América: "En algún momento había dudas, pero ha hecho un buen trabajo después de haber probado a varios jugadores. Hay que darle crédito de que puede hacer una buena Copa América".

Por último habló de la posibilidad de ser DT o ayudante.

"Todavía no me picó el bichito de entrenar. Tiene que ser algo que me motive", sentenció.