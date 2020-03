Ceibos cumplió con su segunda presentación en la Superliga Americana de Rugby ante Selknam en Santiago de Chile, que por si fuera poco se jugó con público. Y hubo buena cantidad de gente en el Estadio Nacional para presenciar el debut en casa del equipo local.

Selknam venía de una gran victoria ante Peñarol pero esta vez no pudo con los argentinos, que sin estridencias se impusieron 32-16 con punto bonus incluido, y disputadas dos fechas acumula puntaje ideal, aunque ahora la continuidad del certamen entra un limbo.

El equipo argentino marcha al frente de la Superliga Americana y tras una fecha libre debe volver a jugar ante Corinthians en Tala, fecha a determinar oportunamente.

La síntesis

Selknam 16:

Francisco Urroz; Lucca Avelli, Domingo Saavedra, Latiume Fosita y John Ika; Ignacio Albornoz y Patricio Baronio; Ignacio Silva (c), Bautista Stávile y Nicolás Garafulie; Mario Mayol y Clemente Saavedra; Esteban Viale, Tomás Dussaillant e Iñaki Gurruchaga.

Entrenador: Pablo Lemoine.

Ingresaron: Agusto Böhme, Vasi Rarawa, Matías Dittus, Tomás Orchard, Rodrigo Bruno, Martín Sigren, Beltran Vergara y Matías Garafulic.

Ceibos 32:

Juan Bautista Daireaux; Tomás Cubilla, Agustín Segura, Lucas Mensa (cap) y Facundo Cordero; Martín Elías y Gonzalo García; Santiago Montagner, Santiago Ruiz y Lautaro Bavaro; Rodrigo Fernández Criado y Franco Molina; Juan Pablo Zeiss, José Luis González y Federico Wegrzyn.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Cambios: PT 10m, Jerónimo Ureta Sáenz Peña por Molina. ST 4m, Ignacio Inchauspe por García y Tomás Albornoz por Elías; 15, Leonel Oviedo por González; 20, Lucas Santa Cruz por Ruiz; 25, Rodrigo Martínez por Wegrzyn y Francisco Minervino por Zeiss; 30, Juan Pablo Castro por Segura.

PT: 2 y 35, penales de Baronio (S); 8 y 30, penales de Elías (C); 27, gol de Elías por try de Cordero (C); 36, try-penal (S).

Amonestado: 36, Cordero (C).

ST: 3m, penal de Baronio (S); 7, gol de T. Albornoz por try de Daireaux (C); 17, try de Cordero (C).

Amonestados: 9m, Silva (S); 29, Dittus (S); 32, Rarawa (S).

Cancha: Estadio Nacional, Santiago, Chile.

Árbitro: Francisco González (Uruguay).