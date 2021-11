El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo enfrentará este martes al estadounidense Brandon Nakashima en un partido del Grupo A que dará inicio al Next Gen Finals, el torneo Sub 21 que se desarrollará en Milán hasta el sábado, mientras que su compatriota Sebastián Báez cerrará la jornada ante el italiano Lorenzo Musetti.



Cerúndolo, ubicado en el puesto 91 del ranking mundial de la ATP, jugará a partir de las 10 (hora de la Argentina) ante Nakashima (63) en el estadio multiuso Allianz Cloud, sobre superficie rápida y bajo techo, y con televisación de la cadena ESPN.

La programación completa de la jornada inaugural es la siguiente:



. Grupo A: . A las 10: Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) vs. Brandon Nakashima (EEUU).



. No antes de las 13: Carlos Alcaraz (España) vs. Holger Rune (Dinamarca).



. Grupo B: . No antes de las 15.30: Sebastián Korda (EEUU) vs. Hugo Gastón (Francia).



. A continuación: Lorenzo Musetti (Italia) vs. Sebastián Báez (Argentina).

Télam