Fc Cincinnati, de la MLS de Estados Unidos, presentaba con mucho orgullo la llegada de la leyenda del Manchester United, Jaap Stam, quien sería el nuevo entrenador del equipo.

Pero las redes explotaron porque en lugar de una foto del ex jugador de Países Bajos, se equivocaron y pusieron la foto de otro entrenador pelado, Tinus Van Teunenbroek.

Aunque rápidamente notaron el error, eliminaron el posteo con la imagen del técnico actual del Ajax juvenil y publicaron otro con, ahora si, la foto del ex defensor.

Lo que no pudieron fue parar la ola de memes que esta equivocación generó en la red del parajito. Hasta otros clubes de la MLS se subieron a la broma y le dieron la bienvenida a otros pelados famosos.

ICYMI: Join us in welcoming our 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 new head coach, Jaap Stam. #FCCincy



📰: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/dvLbByeHoC