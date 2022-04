Colón empató 2-2 con Estudiantes por la fecha 12 de la Zona B en la Copa de la Liga Profesional 2022 en el Estadio Cementerio de los Elefantes con el arbitraje de Néstor Pitana.

Con este resultado, los de Julio César Falcioni quedaron en la quinta posición, con 16 puntos, mientras que los de La Plata mantienen la punta, con 25 unidades y son los primeros clasificados a los cuartos de final.

El primer tiempo en Santa Fe contó con las emociones a flor de piel. Tan sólo a tres minutos del pitazo inicial de Pitana, Cristian Bernardi capitalizó un rebote largo que dio Pourtau tras un remate del Pulga Rodríguez e infló la red.

Minutos más tarde, a los 22 de la primera mitad, los de Ricardo Zielinski iban a reaccionar: Jorge Morel apareció por el segundo palo en una córner que ejecutó Marinelli desde la izquierda y marcó la igualdad en el marcador.

Sin embargo, el dueño de casa hizo valer su localía y mediante una sutil definición del Pulga Rodríguez a los 40 minutos, volvió a adelantarse en en duelo.

El complemento comenzó con el pie izquierdo para los de Falcioni. Apenas a los dos minutos de iniciada la segunda mitad, el Pulga Rodríguez chocó con un rival, quedó tendido en el césped muy dolorido y tuvo que ser reemplazado por Santiago Pierotti.

Con el correr de los minutos, los locales se mostraron en una mejor versión que la visita, quienes con un once alternativo en cancha no logró concretar fluidez en su juego. No obstante, las situaciones de peligro brillaron por su ausencia en el segundo tiempo, hasta que en el minuto 53 de la segunda parte, Kociubinski metió un golazo de tiro libre para que los platenses lleguen al tan ansiado empate y así logren clasificar de forma definitiva a los cuartos de final de la Copa LPF 2022.