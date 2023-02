Comenzó el tradicional Campeonato Nacional de Saltos Ornamentales

Con la participación de Racing y Banco Central de Buenos Aires, Atlantis de Mar del Plata, Aizen de Jujuy y nuestro representante, el Club Municipalidad de Córdoba comenzó la edición número 37 del tradicional torneo de SALTOS ORNAMENTALES.

Durante la tarde de este miércoles se desarrollaron las competencias en las categorías: 1 Metro Promocional D varones, Promocional C varones, Promocional C mujeres, FINA D mujeres y FINA C varones.

El Club MUNICIPALIDAD está integrado por:

Mauricio Ezequiel Saravia

Mateo Horacio Pignata

Giuliana Rubiolo

Genaro Capristo

Agustina Forzani

Santiago Varrone Peñaloza

Lucas Varrone

Federico Forzani

Diego Romero Ross

Valentino Navarro Romero

Bruno Pier Garrone

Santiago Martinez

Carmela Vargas Jacobo

Entrenadores:

José Alejo Montes - Alicia Moselli

GALERÍA DE FOTOS: