Comienza el tradicional Campeonato Nacional de Saltos Ornamentales en su edición 37

Los clubes que participarán en esta edición número 37 del Torneo serán:

.- Racing y Banco Central de Buenos Aires.

.- Atlantis de Mar del Plata.

.- Aizen de Jujuy.

.- Municipalidad de Córdoba

MUNICIPALIDAD estará integrado por:

Mauricio Ezequiel Saravia

Mateo Horacio Pignata

Giuliana Rubiolo

Genaro Capristo

Agustina Forzani

Santiago Varrone Peñaloza

Lucas Varrone

Federico Forzani

Diego Romero Ross

Valentino Navarro Romero

Bruno Pier Garrone

Santiago Martinez

Carmela Vargas Jacobo

Entrenadores:

José Alejo Montes

Alicia Moselli

PROGRAMA HORARIO

 Día Lunes 30 de ENERO

 Arribo delegaciones

 9:30 a 1300hs - 15:30 a 20:00 hs Entrenamiento de delegaciones – El Ingreso al natatorio será con profesor a cargo.

 Día Martes 31 de ENERO

 9:30 a 20:00 hs Entrenamiento de delegaciones

 Reunión Técnica a las 20 hs. Unificación de criterios, cantidad de deportistas por edades presentados por cada equipo. Orden de pruebas. Ratificación de inscripción y documentación. Entrega de Planillas llenas para día miércoles.

 Día Miércoles 1 de FEBRERO

 9:30 a 12:30 hs Entrenamiento

 15:00 hs Entrenamiento

 15:30 a 15:50 hs: 1 Metro Escuela, todas las categorías.

 16:00 a 17:20 hs: 1 Metro Promocional D varones, Promocional C varones, Promocional C mujeres, FINA D mujeres y FINA C varones.

 17:35 a 18:15 hs: 3 Metros Juvenil A mujeres y Open mujeres.

 18:25 a 19: 40 hs: Plataforma Juvenil B varones, Juvenil A varones y Open varones

 20:00 hs: Premiación

 Día Jueves 2 de Febrero

 9:30 a 10:45 hs : Entrenamiento

 11:00 a 11:20 hs: Plataforma Escuela, todas las categorías.

 11:30 a 12:20 hs: Plataforma Promocional D varones, Promocional C varones, Promocional C mujeres, FINA D mujeres y FINA C varones.

 12:30 hs: Premiación

 15:00 hs : Entrenamiento

 16:00 a 17:15 hs: 3 Metros Juvenil B varones, Juvenil A varones y Open varones

 17:30 a 18:30 hs: 1 Metro Juvenil A mujeres y Open mujeres

 18:50 a 19:20 hs: 3 Metros Sincronizado mixto

 19:30 hs: Premiación

 Día Viernes 3 de Febrero

 9:30 a 10:30 hs: Entrenamiento

 10:45 a 11:10 hs: 3 Metros Escuela, todas las categorías

 11:25 a 12:15 hs: 3 Metros Promocional D varones, Promocional C mujeres, FINA D mujeres y FINA C varones.

 12:30 hs Premiación

 15: 00 hs: Entrenamiento

 15:30 a 16:40 hs: 1 Metro Juvenil B varones, Juvenil A varones y Open varones

 16:50 a 17:30 hs: Plataforma Juvenil A mujeres y Open mujeres.

 18:00 a 18:40 hs: 3 Metros sincronizado varones y sincronizadas mujeres.

 19:15 hs Premiación

 21:30HS – CENA PARA TODAS LAS DELEGACIONES.

 Día sábado 4 de Febrero ( de pasar alguna prueba)

 9:30 a 10:30hs Entrenamiento

 10:30 a 13hs Competencia

 Premiación.

 Día Domingo 5 de Febrero

 Retirada de las delegaciones