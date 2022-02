Con dos tantos de Jankunas, las Leonas golearon a Inglaterra

Las Leonas vivieron un sábado soñado. Y a puro gol despacharon a Inglaterra en su tercera presentación en la FIH Pro League. Este domingo a las 19 volverán a cerrar una jornada que arrancará a las 16.30 con el duelo de los Leones e Inglaterra.

Intentando continuar con la racha ganadora, las Leonas comenzaron su juego buscando dominar el partido desde el primer minuto. Tal fue así, que a los 4 consiguió la primera diferencia en el marcador a través de su mayor fuerte: el corner corto. Agustina Gorzelany (con el mínimo desvío en la defensa inglesa) definió para el tempranero 1-0 para las dirigidas por Fernando Ferrara.

Con el pasar del tiempo en el primer cuarto la paridad en el juego fue la tendencia. Inglaterra intentaba generar la posesión y, en consecuencia, el peligro, pero no podía sostenerla. Pese a los intentos de las visitantes, Argentina logró, a través del revés de la delantera cordobesa Julieta Jankunas, el segundo gol a los 12 minutos. A partir de allí las Leonas dominaron el juego hasta el final.

En el inicio del segundo período el equipo nacional comenzó a manejar la bocha y buscó estirar la ventaja. Así, a los 6 minutos, tuvo su tercer y cuarto cortos de manera consecutiva, pero ambos fueron bien defendidos por Inglaterra. Un minuto más tarde las dirigidas por Samantha Beveridge consiguieron su primer corto que finalizó en la arrastrada de la capitana Pearne-Webb y que atajó Succi con su pie izquierdo.

De allí, debido a una infracción, llegó un nuevo corto que culminó en el descuento inglés. Hollie Pearne-Webb definió con un remate razante para estampar el 2-1. Más allá del gol, las Leonas no sintieron el cimbronazo y fueron a buscar nuevamente la diferencia de dos en el marcador. Lograron un nuevo corto que no pudieron aprovechar. El local siguió con la posesión aunque no le alcanzaba para lastimar el arco defendido por Heesh y así finalizó el primer tiempo con una diferencia exigua en el resultado.

Sin conformarse, las Leonas buscaron el tercero a partir de la intensidad en el juego. Granatto tuvo el gol a menos de un minuto de iniciado el cuarto pero su remate de revés salió desviado por arriba del travesaño. Dos minutos más tarde el seleccionado consiguió dos cortos seguidos y, en el segundo, Heesh contuvo con esfuerzo la arrastrada de Gorzelany.

Pese a la insistencia argentina, Inglaterra tuvo el empate tras un disparo de Esme Burge que salió desviado al lado del palo izquierdo de Succi. Enseguida Delfina Thome tuvo dos chances claras consecutivas y, en la segunda ocasión, marcó un gran gol para poner el 3-1 en el marcador a nueve minutos del cierre. Sin embargo, un minuto más tarde, y luego de varios rebotes en el área argentina, Elena Rayer definió de revés para volver a poner el encuentro a un gol de distancia. A pesar de la rápida reacción inglesa, 60 segundos después el conjunto nacional tuvo dos nuevos cortos y volvió a lastimar por esa vía: en el segundo, Gorzelany remató, venció la resistencia y colocó el 4-2 que se mantuvo hasta el cierre del cuarto.

El inicio del último período del partido tuvo a la paridad como el máximo exponente del juego. A los 5 minutos Inglaterra contó con su primera chance clara. Un nuevo corto que culminó en el palo de Ansley, pero su remate se fue desviado al lado del palo. Pasaban los minutos, Argentina estaba cómoda con el resultado pero seguía en la búsqueda del quinto tanto. Tras una muy buena jugada individual de Granatto, la delantera asistió a Julieta Jankunas, quien anotó su segundo tanto personal y marcó el 5 a 2 para las subcampeonas olímpicas.