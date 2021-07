Scaloni y las diferencias: Papu Gómez-Nico González y Guido Rodríguez-Lo Celso

"Papu es un jugador de elaboración, que se asocia más por adentro y Nico González es un jugador mucho más vertical. Hasta podrían jugar juntos, pero esa es la diferencia. Tanto Guido como Lo Celso a nosotros nos han dado mucho. Guido en los últimos partidos ha hecho un gran trabajo. Juegan en puestos similares pero con diferentes características y podrían jugar juntos o jugar uno o el otro. Son jugadores que nosotros consideramos importantes".

Respeto y dificultad "al máximo" ante Ecuador.

"El máximo respeto por Ecuador. Nosotros tomamos precauciones más allá de quién sea el rival. Por nuestros jugadores, la manera de jugar es similar en todos los partidos. Ecuador tiene dinámica, es rápido, puede complicar a cualquiera porque tiene jugadores interesantes. Tienen sus puntos débiles también, como tienen todos los equipos e intentaremos aprovecharlos".

Scaloni y el antecedente ante Ecuador en las Eliminatorias

"Creo que el antecedente ante Ecuador por Eliminatorias en La Bombonera no tiene vigencia. No contábamos con Lo Celso y otros jugadores con los que hoy sí contamos. Era inicio de Eliminatorias, Alfaro recién llegaba y había tenido poco trabajo. Creo que no es referencia, más allá de conocer a los jugadores".

Scaloni confirmó la presencia de Lo Celso

"Ecuador no juega a encerrarse, sino que sale a buscar y a presionar. Lo Celso es un jugador que cada vez que ha estado en condiciones ha sido titular, mañana lo será. Esperemos que haga un buen partido: siempre hemos confiado en él y por suerte ahora está en buenas condiciones".

Scaloni y el once de memoria en la Selección

"Un 11 de memoria sería ideal si no hubieran inconvenientes, lesiones, jugadores que vienen de baja temporada. Eso es muy relativo. Por suerte tenemos jugadores que han rendido bien y podemos elegir sin que el equipo se resienta. Han dado buenas señales los chicos que han entrado y sinceramente no es algo que nos preocupe".

El análisis de Ecuador según Scaloni

"Ecuador tiene una manera clara de jugar, bastante agresiva en los medios que presionan bastante y juegue quien juegue son jugadores dinámicos. Es verdad que los partidos que han jugado, los rivales no los han podido dominar claramente así que será cuestión de aprovechar los momentos. Si se puede, tener la pelota y aprovechar los espacios que puedan dejar por las presiones".

Scaloni no confirmó el equipo

"Tengo todavía la duda de Cristian Romero y vamos a esperar un día más. En caso de que no se recupere al 100% entraría Germán Pezzella. Esperaremos para confirmarlo. El resto es lo que vienen dando todos".

Antes de Scaloni, habló Otamendi

El experimentado defensor central de la Selección Argentina fue el elegido para acompañar al DT en la atención a la prensa. "Estamos muy enfocados en la copa. Tenemos un grupo muy bueno, los 28 que estamos acá nos sentimos importantes y no nos relajamos. Scaloni nos genera eso", aseguró.