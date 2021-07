Darío Franco es recordado por ser uno de los jugadores del último plantel campeón con la Selección Argentina. El bicampeonato de la Copa América -1991 y 1993- sumado a los dos goles contra Brasil por la fase final de la primera de las dos consagraciones hicieron que su nombre quede escrito es el libro de la historia albiceleste. Ahora, desde otro lugar, se animó a analizar el presente del seleccionado actual y opinar al respecto de Lionel Scaloni con TyC Sports.

Sobre el juego de la Selección Argentina en la Copa América

“Me gusta la propuesta y el estilo de Argentina. Está bastante consolidado el esquema que pretende el entrenador. Ha venido de menor a mayor y somos favoritos junto a Brasil para llegar a la final. En los primeros partidos le faltó funcionamiento, pero el equipo sabe lo que juega. Cualquiera que entra rinde bien” declaró en diálogo con Jugador 23.

Sobre Lionel Scaloni y el manejo del plantel de la Selección Argentina

Si hay algo que caracteriza a la albiceleste en este equipo es que ninguno -excepto Lionel Messi- tiene su lugar asegurado en el once titular, y Darío Franco confesó que "pensar en el rival y el día a día es fundamental. Más allá de que Scaloni tiene una idea clara de lo que quiere jugar siempre tiene que pensar en el rival de turno. El que dice que no piensa en el otro equipo es mentira. Hay que analizarlo" haciendo referencia a que, en cada partido, se pueden necesitar jugadores con diferentes características.

Además, elogió al entrenador y mencionó: "Scaloni armó un gran grupo que llevan bastante tiempo juntos y noto que se sienten cómodos. Es un gran mérito de él"

Sobre Paredes y Guido Rodríguez: el puesto del '5'

La disputa por el lugar en la parte de contención de la mitad de cancha está muy reñida y Scaloni parece que todavía no lo ha definido. Sin embargo, el excampeón con Argentina se inclinó para un lado. “Yo pondría a Paredes de 5. Si elige a Rodríguez es porque tendrá sus motivos. Yo por gustos me quedo con Leandro, pero Argentina no va a cambiar su idea si juega él o Guido Rodríguez. Quizás la diferencia es que uno es más un cinco clásico y agresivo para quitar la pelota y el otro no”

Sobre la mala racha goleadora de los delanteros de la Selección Argentina en la Copa América

Muchas opiniones con respecto al tema de la carencia goleadora de los de arriba en la Selección recae en cierta soledad en el frente de ataque. Sin embargo, Darío Franco opinó lo contrario. “No creo que se trate de que está solo el 9. Para mí se trata de que no fueron contundentes de cara al arco rival. Me refiero en específico a Lautaro Martínez que ha tenido mala suerte” sentenció.

Vía TyC Sports