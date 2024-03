Se confirmó que Lionel Messi no llegará a recuperarse a tiempo para poder decir presente en la Selección argentina para los dos encuentros amistosos de la fecha FIFA de Marzo.

La lesión que sufrió jugando para Inter Miami en el isquiotibial de la pierna derecha no le permitirá participar de los juegos ante El Salvador y Costa Rica del 22 y 26 de marzo.

Aún se espera el comunicado de la AFA, pero el campeón del mundo no jugará, aunque no está confirmado si acompañará o no a sus compañeros de la Selección por la gira por Estados Unidos.

El parte médico oficial que dio Inter Miami precisó que la lesión de Messi "será determinada en base a evaluaciones médicas diarias y el desarrollo de su recuperación en los próximos días".

Pero su ausencia quedó confirmada por el listado que brinda la MLS sobre los jugadores que quedarán afectados a sus respectivos seleccionados para la fecha FIFA y no aparece el astro argentino.