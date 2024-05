Conmoción mundial en el golf: encuentran muerto a Grayson Murray

Grayson Murray, miembro del PGA Tour, fue encontrado muerto por suicidio, según confirmaron sus padres en un comunicado este domingo por la mañana. La trágica noticia fue anunciada por el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, el sábado, un día después de que Murray, de 30 años, se retirara del Charles Schwab Challenge en el Colonial Country Club de Fort Worth, Texas, alegando enfermedad.

En su declaración, los padres de Murray, Eric y Terry, expresaron su dolor: "Hemos pasado las últimas 24 horas intentando asimilar el hecho de que nuestro hijo se ha ido. Es surrealista que no sólo tengamos que admitirlo ante nosotros mismos, sino que también tengamos que reconocerlo ante el mundo. Es una pesadilla. Tenemos tantas preguntas que no tienen respuesta. Pero una. ¿Grayson era amado? La respuesta es sí. Por nosotros, por su hermano Cameron, por su hermana Erica, por toda su familia, por sus amigos, por sus compañeros y, al parecer, por muchos de los que estáis leyendo esto. Se le quería y se le echará de menos. Nos gustaría dar las gracias al PGA Tour y a todo el mundo del golf por las muestras de apoyo. La vida no siempre fue fácil para Grayson, y aunque se quitó la vida, sabemos que ahora descansa en paz".

Murray había hablado abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y sus problemas de salud mental. Tras ganar el Sony Open en enero, el golfista expresó públicamente sus dificultades mentales y admitió que había considerado el suicidio. "No es fácil", dijo en ese momento. "Quise rendirme muchas veces. Renunciar a mí mismo. Renunciar al golf. Renunciar a la vida, a veces".

Grayson Murray también ganó el Campeonato Barbasol en 2017, y su mejor resultado en un major fue un 22° puesto en el PGA Championship de 2017. Había asegurado su tarjeta del PGA Tour para 2024 tras ganar dos veces en el Korn Ferry Tour la temporada pasada. Este domingo, el tour rindió homenaje a Murray con un momento de recuerdo.

Nacido en Raleigh, Carolina del Norte, Grayson Murray estudió en East Carolina, Wake Forest y Arizona State. Su muerte ha causado un profundo impacto en el mundo del golf y entre sus seguidores, que lamentan la pérdida de un talentoso deportista y querido amigo.

Línea de prevención del suicidio: tel: 135 (línea gratuita)