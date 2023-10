Contundente debut de Los Doguitos

El juego fue de trámite parejo, pero los Doguitos marcaron diferencia porque fueron más punzantes en ataque y contundentes en el momento de definir.

Córdoba 45

Francisco Ponnsa, Salvador Ortiz, Valentino Cerrano; Lorenzo Bianco, Nicolás Albrisi; Isidoro Carrara, Iván Kuschill, Francisco Kember (c); Juan Guerrieri, Manuel Giannantonio; Benito Buteler, Valentín Maldonado, Tizziano Marchetto, Nicolás Corso, Luciano Avaca. Ingresaron: Luca D’ugo, Máximo Staricco, Manuel Zulueta, Renzo Stefani, Juan Cruz Pilotto, Constantino Barraco, Tomás Trejo, Juan Cruz Bocco.Entrenador: Javier Fiori

Salta 22

Lisandro de Mitri, Santino Pussetto, Ramiro Renfiges Miralpeix; Agustín Pascuzzi, Marco Saravia Buffa; Conrado Sierra, Mariano Orce, Simón Inciarte; Benjamín Klix Saravia, Rufino Michel Zeballos; Francisco Costa Cornejo, Mateo Ronconi, Bautista Melfi, Facundo Bongiovanni Rovaletti, Baltasar Zapiola. Ingresaron: Franco Jose, Benjamín Navarro, Lucas Juncosa, Pablo Guerra, Fabrizio Ceretti, Santiago Uriburu, Santiago Schej, Pedro Coll.

Primer tiempo 9′ try de Ortiz (C), 12′ penal de Zapiola (S), 18′ try de Carrara y conversión de Giannantonio (C), 22′ try de Saravia Buffa y conversión de Zapiola (S), 28′ try de Ortiz (C), 32′ try de Kember y conversión de Giannantonio (C).

Parcial: Córdoba 24 – Salta 10.

Segundo tiempo 4′ try de Renfiges Miralpeix y conversión de Zapiola (S), 11′ try de Carrara y conversión de Giannantonio (C). 22′ try de Giannantonio y conversión de él mismo (C), 30′ try de Costa (S), 32′ try penal (C).

Amarillas: PT, 31′ Saravia Buffa (S). ST, 4′ Pilotto (C).

Cancha: Córdoba Athletic.

𝗭𝗼𝗻𝗮 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼:

Entre Ríos 23 vs Cuyo 21

Uruguay 20 vs Buenos Aires 26

Córdoba 45 vs Salta 22

Rosario 26 vs Tucumán 20