Rodolfo D'Onofrio "La verdad es que me encantaría saber por el fútbol y por toda nuestra vida personal, pero eso lo saben los especialistas. El pensamiento de River es el mismo que decidimos ese día que no jugamos. River y cualquier club no debería jugar hasta no tener la seguridad absoluta de que cada persona que trabaja en el club tenga la posibilidad de contraer el virus. Porque de este virus no se vuelve. ¿Qué pasa si uno aparece con el virus, qué hacemos? Todo el mundo en cuarentena. Entonces arriesgar una fecha es imposible hoy.

La institución y lo económico:

"En River tenemos 1200 alumnos del instituto, pero luego el profesorado y la universidad.

Tenemos 600 empleados y 300 más del colegio y universidad. Entonces porque tenemos mas de 50 deportes, el colegio, la fundación y el futbol. Es algo terrible y muchas actividades van a sufrir mucho, comercio y las más duras serán los restaurantes, hoteles… Pero lo que hace a los clubes será algo parecido. El hecho de no tener público, para River es tremendo porque la TV para River es nada, 20 millones de pesos por mes, el 25% del costo de los empleados de River mensual. La TV para River y Boca es muy poco. Y no tener venta de abonos nos genera un problema importante a futuro".