Amenos de 24 horas para el inicio del balotaje presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa, las hermanas Maradona, tanto Dalma como Gianinna, criticaron la política del candidato de La Libertad Avanza.

Por un lado, Gianinna Maradona publicó unas historias en su cuenta oficial de la red social Instagram, en las que lanzaba un fuerte descargo en contra del candidato a presidente y diputado nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Las personas que aman al Diego no votan a Milei", escribió la hija del Diez.

Además, la menor de las hermanas le respondió al León con respecto a su publicación en X, en la cual el libertario inclinaba su favoritismo por el crack brasileño Pelé, escribiendo: "#BuenMartes para los fanáticos de Mardedroga! Dado su desprecio por los números seguro son peronistas”.

"Ah son más pelotudos de lo que creía. Usar "estadísticas" bueno, pero alterar mi apellido usando una adicción es de personas que no tienen corazón, ni respeto por las familias que sufren las adicciones de sus familiares. Mi papá es el que más se lastimó consumiendo. Sin embargo, una enfermedad no lo hace un ser despreciable, a ustedes ser así SÍ!", contestó la ex pareja de Sergio Kun Agüero.

Por otro lado, su hermana mayor Dalma Maradona también publicó fuertes declaraciones en la misma red social y llamó a no votar por el candidato libertario. Allí juzgó las propuestas que tiene el economista con respecto al país.

"Borré y escribí esto mil veces. Me parece muy injusto querer expresarse y no poder hacerlo sin recibir el ODIO de los que piensan distinto, pero tampoco me sale quedarme callada. Entiendo que todos estamos enojados y cansados pero hay cosas con las que no puedo negociar", escribió la primera hija de Diego Armando Maradona.

"Hay derechos YA ganados con mucho esfuerzo como la ley del aborto, la ESl y el matrimonio igualitario que no pueden volver atrás. Fueron 30.000 y cuestionar eso es reivindicar esa época ATROZ y pisotear la historia de nuestro país! Idolatrar públicamente a Margaret Thatcher es un insulto total a nuestro pueblo y a nuestros héroes combatientes de Malvinas. El cambio climático es UNA REALIDAD y no es un invento. No quiero que mis hijas vivan en un país donde sea legal la venta de armas, NI HABLAR DE LA VENTA DE ÓRGANOS! Gracias a que existe una educación pública, muchas personas tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios y en mi caso particular tuve la dicha de cursar mi carrera en una universidad pública y no hay nada que me de mas orgullo.", agregó la mujer de 36 años.

Por último, les dejó un mensaje y un hashtag a todos los fanáticos y seguidores de ella y de su padre. "¿COMO VAMOS A TENER UN PRESIDENTE QUE ODIA AL PAÍS QUE QUIERE GOBERNAR? #NOVOTESAMILEI", concluyó la descendiente del astro argentino.

442/PERFIL