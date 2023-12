David Garzón, presidente de Huracán: "Los llama Boca y se mean"

David Garzón, presidente de Huracán, explotó contra Diego Martínez y la dirigencia de Boca, luego de que el entrenador decidiera dejar su cargo en el Globo para sumarse al club de la Ribera.

“Que vaya a donde quiera. Los llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo. Nosotros tenemos que hacernos valer”, expresó el mandatario de la institución de Parque Patricios, sin filtro.

En ese sentido, aseguró que “tendría que tener respeto por Huracán" y que "es una barbaridad" que Boca lo haya anunciado a pesar de que aún no resolvió su salida del Quemero. “Si esto se concreta y anuncia al técnico por supuesto me voy a molestar, esto no corresponde. ¿Qué pasa si hoy digo que llegué a un acuerdo con Cavani o Romero? Iremos contra quien tengamos que ir”, dijo en una entrevista con La Red.

Por otra parte, Garzón explicó que aún están esperando “que se presente y renuncie" y que la situación dilata la llegada de Facundo Sava: “Hablamos con él pero no podemos cerrar nada hasta que no esté decidido. Estábamos con un técnico cerrando el año, de un día para el otro y ahora no responde”.

“El plantel arranca la pretemporada el 3 porque Martínez así lo había decidido. Huracán va a intimar a que haga alguna de las tres cosas: que se presente, renuncie o rescinda”, afirmó. Y agregó: “A Huracán no puede volver a ser técnico. Una cosa es la práctica y otra lo legal. Con Sava no puedo hacer nada, es incómodo”.

“Martínez no vuelve a dirigir Huracán. Dirigió muy bien, sacó más puntos que el resto, pero estoy podrido de reconocerlo y que no respete al club. No puede pasar lo que está pasando”, sentenció David Garzón, dejando en claro la bronca de todos en Huracán con la salida del entrenador.

Vía TyC Sports