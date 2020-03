La carrera de Juan Martín del Potro es una clara historia de superación. Las constantes lesiones le pusieron muchos palos en la rueda, pero él no piensa bajar los brazos y continúa con su rehabilitación en la cuarentena obligatoria. "Me puse rutinas obligadas a la tarde y la mañana. Es pasar esto como pueda, no pienso parar porque quiero volver a jugar", expresó el protagonista.