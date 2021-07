Di María, la buena noticia para Scaloni

La Selección Argentina ya prepara el partido decisivo del sábado contra Ecuador, para ver si se mete entre los cuatro mejores de la Copa América, y el entrenador, Lionel Scaloni, ya tiene la buena noticia de que podrá contar con Ángel Di María.

El Fideo, uno de los históricos de la Selección, no tiene su lugar en el once garantizado, pero viene haciendo un buen torneo y podría ganarse un lugar. El jugador del PSG no pudo ni ir al banco contra Bolivia, por un golpe en un gemelo, pero hoy se entrenó a la par del plantel en el predio de Ezeiza.