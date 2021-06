Florencia Bonsegundo quedará libre ya que se vence el contrato con el Valencia.

La oriunda de Morteros llegó al Valencia en el 2019 tras un año en el Huesca.

La delantera fue figura en el Campeonato de Mundo de Francia con la Selección lo que le valió el fichaje en uno de los "grandes" equipos de España.

El Valencia no tuvo una buena temporada y debido a la pandemia no se aplicaron los descensos. Bonsegundo se lesionó y no pudo tener mucha continuidad.