Jorge Luiz Domingos, 'Jorginho', masajista del Flamengo desde hace 40 años, murió de un paro cardíaco en un hospital de Río de Janeiro, donde estaba ingresado tras contraer coronavirus.

Jorginho, de 68 años, era el trabajador más antiguo del Departamento del Fútbol del club carioca, con el que estuvo vinculado desde 1980.

Desde hace dos semanas estaba hospitalizado en una clínica de la Ilha do Governador, en la zona norte de Río y donde sufrió un paro cardíaco, según informó el Fla en un comunicado.

É com muita tristeza que o Clube de Regatas do Flamengo comunica o falecimento do massagista Jorginho, funcionário mais antigo do Departamento de Futebol e com quatro décadas dedicadas com muito amor, carinho e seriedade ao clube. #JorginhoEterno



Nota: https://t.co/kAxhKHbO7q pic.twitter.com/Ng2NUVlVb9