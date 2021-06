Durísima crítica de Armando Pérez para Javier Mascherano

"Con Messi jamás fui crítico. Nunca dije nada, al contrario. Yo fui crítico y soy porque me parece que algunos jugadores lo utilizaban en algunas situaciones, por lo que creían que pensaba Messi", indicó el ex presidente de Belgrano.

En diálogo con el programa La Oral Deportiva, añadió: "Yo asistí a algunas reuniones donde opinaban hasta del técnico que tenían que traer, pero no Messi. Eso no me lo contó nadie, eso lo vi yo. Creo que Mascherano es el principal. Usó la amistad con Messi, desde mi punto de vista".

Además, el ex mandatario del club de Córdoba dejó entrever que Mascherano asumió su cargo en el Departamento de Metodología y Desarrollo de la AFA por si tropieza Scaloni: "¿Me preguntás si Mascherano está en este cargo de la Selección por si tropieza Scaloni? Y a vos que te parece...".

Pérez tuvo su paso por la AFA cuando entre julio de 2016 y marzo de 2017 fue presidente de la Comisión Normalizadora elegida por la FIFA, lapso en el cual el entrenador Gerardo Martino había dejado su cargo en la Selección argentina y, entre varios candidatos, el elegido fue Edgardo Bauza, quien no llegó a terminar la Eliminatoria.

Al hablar de la elección de Bauza, reconoció que no fue la primera opción que manejó, pero explicó que todos los técnicos con los que se comunicó le dijeron que no: "Los llamé a todos y ninguno quiso venir. Simeone, Pochettino...".

Además reveló que también habló con Marcelo Bielsa y contó: "Con Bielsa habíamos avanzado bastante para que sea el técnico, hice todo lo que pude para convencerlo y me respondió que me iba a armar un quilombo bárbaro".

Por otro lado y al cumplirse diez años de la promoción entre Belgrano y River que terminó con el descenso del equipo de Núñez a la Primera B Nacional, Pérez se refirió a la histórica pelea entre Julio Humberto Grondona y Daniel Passarella.

"Se tenían entre ceja y ceja los dos, Passarella le dijo a Grondona que no servía más, que era un viejo carcamán. Si Julio tenía menos años creo que lo agarraba a trompadas", aseveró.

