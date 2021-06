En los últimos años, muchos deportistas rompieron barreras

El internacional de la selección alemana de fútbol THOMAS HITZLSPERGER es uno de los pocos futbolistas que han confesado su homosexualidad. Esperó la retirada, a sus 31 años, para anunciar su homosexualidad. Confesó que no hubiera podido soportar muchos de los comentarios homófobos que se hacían en los vestuarios.

El nadador australiano IAN THORPE, ganador de 9 medallas olímpicas, acabó confesando su homosexualidad. Lo hizo en el transcurso de una entrevista en el “Channel Ten”: "Quiero decirle al mundo que soy gay... y espero que esto haga las cosas más fáciles para otros. Tenía la sensación de que la mentira se había hecho muy grande. No quería que la gente ponga en juego mi integridad".

El boxeador puertorriqueño ORLANDO CRUZ dio a conocer un comunicado en el que anunciaba su homosexualidad. “Siempre he sido y seguiré siendo un orgulloso puertorriqueño. Siempre he sido y seguiré siendo un orgulloso hombre gay”, escribió Orlando Cruz en este comunicado. Tuvo los comentarios críticos de boxeadores como Pacquiao que dijo que "todos los gay eran unos animales".

El waterpolista VÍCTOR GUTIERREZ lo anunció en la revista Shangay: "Como deportista homosexual, siento la responsabilidad de dar la cara. Jamás me he encontrado con nadie que me haya juzgado como deportista por mi condición, siempre ha sido en función de mi rendimiento y quiero compartirlo", dijo en la entrevista. Está muy comprometido con el colectivo LGTBI.

El patinador olímpico español JAVIER RAYA confesó su homosexualidad a través de la red social Instagram. En ella colgó una foto con su novio Andrew Nicholson. Junto a la fotografía escribió: "Muchos lo sabéis, otros os lo habéis imaginado por las fotos, y a otros os sorprenderá no solo que tenga pareja sino porque sea un chico, pero tengo que decir que ahora mismo me siento la persona más afortunada del mundo. Gracias @nicholsondrew .Te quiero".