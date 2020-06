"Estoy feliz en la Juventus, pero ¿a quién no le gustaría el Barça?", dijo Paulo Dybala en una nota a CNN que fue replicada por el diario italiano La Gazzetta dello Sport. El cordobés habló sobre su futuro en la entidad juventina, sobre el cual dio un punto de vista que invita a pensar en que su prioridad es quedarse en dónde está: en Turín.

Dybala tiene contrato con "la Juve" hasta junio del año próximo. Él espera una respuesta de sus empleadores pero tampoco se olvida que al final de la temporada anterior el club quiso transferirlo por su bajo rendimiento.

"La verdad es que el Barcelona es un club extraordinario y con Messi lo es aún más. Sería muy bueno, pero la Juventus también es un club increíble, enorme, lleno de historia, en el que hoy hay grandes jugadores. Aquí hay suficiente calidad para hacer dos equipos y la posibilidad de jugar con Buffon y Cristiano Ronaldo... Eso hace que el club sea aún más grande".

La respuesta está referida a una cuestión que el mismo Dybala no ha podido dilucidar en la cancha: la relación de juego con Lionel Messi, expresada de manera muy limitada y casi nula en los partidos en los que pudieron jugar juntos.

Y sobre el recuerdo de lo que sucedió hace un año, cuando la Vecchia Signora intentó transferirlo a Manchester United y París Saint Germain, entre otros equipos, Dybala opinó: "La Juve ya no quería contar conmigo, no quería que siguiera jugando aquí. Fue cuando me contactaron y había algunos clubes interesados. Entre ellos el Manchester United y el Tottenham. Luego vino el PSG. Yo no hablé directamente, pero hubo conversaciones entre los clubes. De todos modos, mi intención era quedarme. No había sido un año positivo, así que no quería irme con esa imagen porque pensé que le había dado tantos buenos momentos al club y no era justo. Pero después del cierre del mercado no hubo más tiempo y con la llegada de Sarri crecí mucho".

En Barcelona tomaron nota aunque la prioridad parece ser Lautaro Martínez, cuya negociación con Inter se está dilatando. El paso de los días y las negociaciones entre el futbolista de Laguna Larga y sus empleadores podrán ofrecer un panorama más claro sobre su futuro.