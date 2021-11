El "Chuzito" González vuelve a Instituto

Instituto comunicó que Luciano González regresa al elenco albirrojo para la temporada 2021/22 de la Liga Nacional bajo las órdenes de Lucas Victoriano.

“Estoy feliz de poder volver a un club donde me he sentido muy cómodo, felizmente me toca llegar en un momento que el club consiguió el primer título a nivel profesional y eso me entusiasma mucho para poder sumarme a la estructura del equipo y que tengamos una Liga Nacional muy buena con las mejores expectativas. Repito, estoy muy feliz de volver a un club que me han tratado muy bien, donde la gente siempre se portó muy bien conmigo y yo me siento muy identificado con el club” expresó el jugador.

El escolta cuenta con un buen pasado en la institución donde compartió equipo con Gastón Whelan, del 2017 al 2019. Después, González continuó su carrera en San Lorenzo y de ahí pasó a la NBB, la Confederación Brasileña de Baloncesto, con el Flamengo. En Brasil salió campeón de la última BCLA al igual que en la Liga Brasileña.

En su primera temporada en el conjunto de Rio de Janeiro, el paranaense promedió 11.2 puntos, 2.3 rebotes y 2.1 asistencias en 31 partidos disputados.

Luego de su paso internacional, volvió al país para ser parte de Quimsa; equipo que disputó el Súper 20 pasado en Córdoba y en Santiago del Estero. En 10 partidos, Luciano promedió 14,1 en puntos y 2,7 asistencias.