A través de un posteo en redes sociales, el ciclista argentino Maximiliano Richeze confirmó que padece coronavirus y se mantiene aislado y en cuarentena en la ciudad de Abu Dabi.

Richeze, forma parte del equipo UAE Team Emirates y a raíz de su infección, deberá permanecer en los Emiratos Árabes hasta concluir su tratamiento médico.

"Mi equipo se vuelve a casa pero mi regreso se pospuso. He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga. Gracias a Dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista", aseguró Richeze en su cuenta personal de Instagram.

Junto al argentino, el colombiano Fernando Gaviria que pertenece al mismo equipo, también se recupera de la infección tras haberse confirmado su contagio horas antes que Richeze.