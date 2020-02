Eche Chinonso es un niño de 11 años nacido en Warri, una ciudad en el estado de Delta, Nigeria, que ostenta un récord Guinness por su enorme habilidad para hacer jueguitos. Registra el mayor número de toques consecutivos en un minuto mientras controla un balón con la cabeza: 111.

"Empecé a hacer freestyle cuando tenía ocho años. Mi papá me mostraba videos de Messi, Ronaldinho y Okocha y yo solo empecé a practicar", contó Eche.

Y dio más detalles de su rutina: "Todos los días me levanto a las 4:30. Hago mi entrenamiento y voy a la escuela. En el colegio me gusta entretener a mis compañeros de clase. Después del colegio vuelvo a la cancha y juego con mi equipo".

Meet 10-year-old @AmazingkidEche from Nigeria who's dedicated to perfecting his freestyle skills. "I want to prove to the world that anything is possible." ⚽ pic.twitter.com/LBFcQLYMak