En España parece acelerarse la posibilidad del regreso del fútbol a los estadios, aunque sea sin público en las tribunas.

Javier Tebas, Presidente de La Liga, dijo que el 12 de junio próximo sería una fecha posible para que los partidos vuelvan a jugarse.

"Me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. No nos precipitemos. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española".

Tebas habló incluso de las mayores posibilidades de contagio de los futbolistas en sus viviendas, en relación al que podrían tener dentro de un campo de juego.

"Hemos hecho un estudio, que presentaremos los próximos días, que señala que dónde menos riesgo hay es en los partidos y más en sus casas, pero confío que todos van a cumplir las normas sanitarias generales".

El dirigente, de todos modos, se mostró cauto con respecto al reinicio de los torneos, al decir que depende de la evolución de los contagios. También habló de los cinco jugadores cuyos test dieron positivos al ser portadores del virus pero de manera asintomática y señaló que esperaban "25 ó 30 por temas estadísticos", dando por sentado que esa cifra no modificará la postura de quienes aspiran al regreso del fútbol.

Piqué quiere más tiempo

Mientras tanto, el defensor central de Barcelona, Gerard Piqué, manifestó que sería conveniente esperar dos semanas más para que los jugadores puedan mejorar su condición física y evitar lesiones.

"Escuché a Javier (Tebas) decir de volver el 12 de junio, pero llevamos mucho tiempo parados y así tendríamos solo un mes de entrenamientos sin amistosos. Yo tendría más en cuenta que estemos bien preparados, intentar evitar lesiones, y unos días más de entrenamiento no nos vendrían mal".

El catalán, de todas maneras, avaló el regreso de la actividad por varias razones, entre ellas la deportiva y la económica.

"Entiendo el interés de la Liga en terminar esto porque hay mucho dinero en juego. Jugar sin público no nos gusta pero al final es esto o quedarse sin acabar el torneo que, aunque vamos primeros, sería bastante feo ganarlo así".