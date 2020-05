Gran susto para el francés Dylan Nacass, de 23 años. El deportista sólo acabó con lesiones leves tras ser atacado por un tiburón.

Según relató a los medios locales, fue alcanzado por el animal en las costas de Bells Beach, en Melbourne, Australia: "Yo lo golpeo, pero se quedó entre mis piernas, lo golpeo dos veces y luego se va", dijo el joven.

Tras el ataque, debieron darles diversos puntos de sutura al deportista francés.

A surfer's told how he fought off a shark claiming he punched it in the head after it bit him. The swell looked calm, but Dylan Nacass was screaming after the shark latched onto his leg then followed him towards shore. https://t.co/TWh1KQycs4 #7NEWS pic.twitter.com/807OB8CkQ2