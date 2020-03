Un video publicado en Twitter por la cuenta inglesa "Otro", una comunidad que acerca a deportistas profesionales con sus fanáticos, lo mostró en su gimnasio particular con un pantalón corto "leproso" con el número 10 y en compañía de su hijo menor, Ciro, que juega a su alrededor mientras cumple con la rutina física.

Messi is staying at home but that won’t stop him working hard 💪 With a little help of course 😉 pic.twitter.com/1TSnl3xZRy