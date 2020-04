El peleador se trata de Lyman Good de 34 años, que confesó que dio positivo de coronavirus antes de que se suspendiera el UFC 249, el evento en el que iba a pelear contra Belal Muhammad en el peso welter.

“Aunque dije que se debió a una lesión, en realidad fue porque había dado positivo por COVID-19. Tan pronto como me enteré, se lo hice saber a mi entorno. Mi verdadera preocupación eran mis compañeros de equipo, mis entrenadores y cualquier persona con la que tuve contacto. Dios no lo quiera, que se contagien, lo propaguen, y alguien más enferme. Me sentiría responsable”, explicó en diálogo con ESPN.