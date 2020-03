El nadador estadounidense de 34 años, quien es el atleta olímpico más consagrado de todos los tiempos, ha sido muy transparente con sus problemas de salud mental durante su carrera y entiende que la suspensión de los Tokio 2020 por el brote de COVID-19 le dará tranquilidad a los deportistas para hacer frente a la pandemia mundial.

“Es maravilloso. No puedo imaginar por lo que están pasando los atletas en este momento. Honestamente, me sentí aliviado. Ahora, hay más posibilidades de que podamos vencer esto y hacer lo que tenemos que hacer para salvar tantas vidas como sea posible. Es frustrante que haya tomado tanto tiempo pero me alegró por esta decisión inteligente”, dijo Phelps en diálogo con AP.